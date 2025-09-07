  • Спортс
Хвича забил 20-й гол за Грузию – Болгарии. Он третий бомбардир сборной, до рекорда Арвеладзе – 6 мячей

Хвича Кварацхелия забил 20-й гол за сборную Грузии.

Команда Вилли Саньоля разгромила Болгарию дома в матче отбора ЧМ-2026 (3:0). Хвича забил победный гол на 30-й минуте. 

Кварацхелия, представляющий «ПСЖ», занимает третье место в списке лучших бомбардиров грузинской сборной с 20 голами.

Его опережают Жорж Микаутадзе, тоже отличившийся сегодня (21 гол), и Шота Арвеладзе (26 голов).   

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
