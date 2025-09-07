Леау о «Милане»: «Аллегри и Ибрагимович просили меня меньше пользоваться соцсетями»
В «Милане» призвали Рафаэла Леау ограничить использование соцсетей.
Вингер «россонери» признался, что главный тренер Массимилиано Аллегри и советник владельца клуба Златан Ибрагимович попросили его держаться подальше от возможных отвлекающих факторов.
«Аллегри и Ибрагимович просили меня меньше пользоваться социальными сетями», – рассказал Леау в видео на Twitch.
Кассано заявил, что Леау играет, «чтобы впечатлить девушек». Вингер «Милана» ответил: «Он так меня любит 😭»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
