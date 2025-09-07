«Бешикташ» делал запрос по Кьезе. «Ливерпуль» не готов отпускать полузащитника в аренду

«Бешикташ» проявляет интерес к Федерико Кьезе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , турецкий клуб делал запрос по полузащитнику «Ливерпуля », чтобы уточнить его текущую ситуацию, однако на данный момент переговоры не продвинулись.

Отмечается, что мерсисайдцы не готовы отпустить Кьезу в аренду. При этом «Бешикташ » готов вложить деньги для подписания игрока схожего профиля.

Напомним, трансферное окно в Турции закрывается 11 сентября.

Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. Статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь .