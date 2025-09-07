  • Спортс
«Бешикташ» делал запрос по Кьезе. «Ливерпуль» не готов отпускать полузащитника в аренду

«Бешикташ» проявляет интерес к Федерико Кьезе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб делал запрос по полузащитнику «Ливерпуля», чтобы уточнить его текущую ситуацию, однако на данный момент переговоры не продвинулись.

Отмечается, что мерсисайдцы не готовы отпустить Кьезу в аренду. При этом «Бешикташ» готов вложить деньги для подписания игрока схожего профиля.

Напомним, трансферное окно в Турции закрывается 11 сентября.

Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. Статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал Фабрицио Романо
