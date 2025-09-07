Коул о Фодене: «Лучший футболист Англии на пике формы, но стабильно показывать такой уровень в последние 15 лет способен лишь Месси. Задача тренера – выжимать максимум из таких игроков»

Джо Коул высказался о спаде Филипа Фодена.

«Прошлый сезон был трудным для него. Мы не знаем, какие проблемы у него были вне поля, травмы или что бы то ни было. Но в случае с такими игроками, как он, нужно сохранять веру. Когда Фил Фоден в своей лучшей форме, как в позапрошлом сезоне, он становится лучшим игроком в стране.

Но есть только один игрок, который может стабильно демонстрировать такой уровень игры на протяжении последних 15 лет, и это Лионель Месси – он не просто так является величайшим в мире.

Задача тренера – выжимать из таких игроков максимум», – сказал бывший игрок «Челси» на TNT Sports.