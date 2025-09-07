Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»

Юрген Клопп посетил концерт Эда Ширана.

Бывший главный тренер «Ливерпуля », сейчас работающий в системе Red Bull, побывал на выступлении британского певца в Дюссельдорфе и сделал с ним совместную фотографию.

«В прошлом году мы встречались в моем мире футбола, в этом – в твоем мире музыки. Давай поддерживать этот ритм ежегодных встреч, Эд.

Вот это вечер, вот это шоу! Легенда!» – написал Клопп .

Фото: инстаграм Юргена Клоппа