Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
Арда Гюлер высказался о сравнениях с Ламином Ямалем.
В воскресенье сборная Испании сыграет на выезде с командой Турции в рамках отбора к ЧМ-2026
«Мы с Ламином Ямалем играем в разных амплуа, у нас разные стили, поэтому сравнивать было бы неправильно. Он играет за «Барселону», я – за «Реал Мадрид». Желаю ему удачи завтра.
Меня не удивляет то, что делает Ямаль. У него большой талант, он сделает все возможное, чтобы осложнить нам задачу», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Турции.
