Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»

Арда Гюлер высказался о сравнениях с Ламином Ямалем.

В воскресенье сборная Испании сыграет на выезде с командой Турции в рамках отбора к ЧМ-2026

«Мы с Ламином Ямалем играем в разных амплуа, у нас разные стили, поэтому сравнивать было бы неправильно. Он играет за «Барселону», я – за «Реал Мадрид ». Желаю ему удачи завтра.

Меня не удивляет то, что делает Ямаль. У него большой талант, он сделает все возможное, чтобы осложнить нам задачу», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Турции .