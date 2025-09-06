Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины

Дезире Дуэ пропустит около месяца из-за травмы.

Вингер «ПСЖ » получил повреждение икроножной мышцы во время матча сборных Франции и Украины в квалификации ЧМ-2026 (2:0).

По информации L’Equipe, 20-летний футболист выбыл на 3-4 недели. Ранее стало известно , что Усман Дембеле, получивший травму в этой же игре, пропустит 6 недель.

👉 Заменить Дуэ в Фэнтези Лиги 1 / Создать команду в Фэнтези Лиги 1