«Верона» подписала экс-хавбека «Лацио» Акпа-Акпро свободным агентом. Два последних сезона он провел в аренде в «Монце»

«Верона» подписала Жана-Даниэля Акпа-Акпро.

32-летний полузащитник перешел на правах свободного агента.

Два последних сезона игрок провел в «Монце» на правах аренды. Права на Акпа-Акпро принадлежали «Лацио ».

В прошлом сезоне Серии А ивуариец провел 14 матчей и результативными действиями не отметился. Подробная статистика футболиста – здесь .

Изображение: hellasverona.it