«Верона» подписала экс-хавбека «Лацио» Акпа-Акпро свободным агентом. Два последних сезона он провел в аренде в «Монце»
«Верона» подписала Жана-Даниэля Акпа-Акпро.
32-летний полузащитник перешел на правах свободного агента.
Два последних сезона игрок провел в «Монце» на правах аренды. Права на Акпа-Акпро принадлежали «Лацио».
В прошлом сезоне Серии А ивуариец провел 14 матчей и результативными действиями не отметился. Подробная статистика футболиста – здесь.
