Игрок «Севастополя» Дугу забил «Динамо-2 Махачкала» со штрафного. Его гол принес команде крупную победу
Амет Дугу забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.
Полузащитник «Севастополя» отличился в 25-м туре группы 1 соревнования против «Динамо-2 Махачкала» (4:1). Дугу реализовал штрафной на 85-й минуте и забил эффектный гол.
После 25 туров группы 1 Второй лиги Б «Севастополь» идет 3-м в таблице, «Динамо-2» идет 14-м. В следующем матче клуб из Севастополя 13 сентября примет «Победу», махачкалинцы в тот же день сыграют в гостях с «Сочи-2».
