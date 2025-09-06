Игрок «Ленинградца» Калугин забил «Волгарю» из-за спины соперника. Его команда уступила 1:2
Никита Калугин забил необычный гол в Leon Второй лиге А.
Защитник «Ленинградца» отличился в матче 8-го тура «Золота» против «Волгаря» (1:2). На 27-й минуте Калугин забил после подачи со штрафного, отклеившись от игрока соперника. Этот гол стал единственным в матче для клуба из Ленинградской области.
После восьми туров «Золота» Второй лиги А «Ленинградец» идет седьмым, «Волгарь» находится на шестой строчке. В следующем матче клуб из Ленинградской области 14 сентября в рамках лиги сыграет в гостях с кировским «Динамо», астраханцы 10 сентября встретятся на выезде с пензенским «Зенитом» в 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Нули России с Иорданией – как вам?24441 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости