Игрок «Ленинградца» Калугин забил «Волгарю» из-за спины соперника. Его команда уступила 1:2

Никита Калугин забил необычный гол в Leon Второй лиге А.

Защитник «Ленинградца» отличился в матче 8-го тура «Золота» против «Волгаря» (1:2). На 27-й минуте Калугин забил после подачи со штрафного, отклеившись от игрока соперника. Этот гол стал единственным в матче для клуба из Ленинградской области.

После восьми туров «Золота» Второй лиги А «Ленинградец» идет седьмым, «Волгарь» находится на шестой строчке. В следующем матче клуб из Ленинградской области 14 сентября в рамках лиги сыграет в гостях с кировским «Динамо», астраханцы 10 сентября встретятся на выезде с пензенским «Зенитом» в 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России.