У Феликса 5 голов в двух матчах сезона. Игрок Португалии и «Аль-Насра» дважды забил Армении
Жоау Феликс забил 5 голов в двух матчах этого сезона.
Полузащитник сборной Португалии сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией. В первом голе ему ассистировал Жоау Канселу.
Ранее Феликс сделал хет-трик за «Аль-Наср» в матче саудовского чемпионата с «Аль-Таавуном» (5:0).
Статистику Феликса можно изучить здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?24435 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
