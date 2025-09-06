У Феликса 5 голов в двух матчах сезона. Игрок Португалии и «Аль-Насра» дважды забил Армении

Жоау Феликс забил 5 голов в двух матчах этого сезона.

Полузащитник сборной Португалии сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией. В первом голе ему ассистировал Жоау Канселу .

Ранее Феликс сделал хет-трик за «Аль-Наср » в матче саудовского чемпионата с «Аль-Таавуном» (5:0).

Статистику Феликса можно изучить здесь .