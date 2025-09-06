37-летний Виллиан перешел в «Гремио» свободным агентом. Контракт – до конца 2026-го
«Гремио» объявил о трансфере атакующего хавбека Виллиана свободным агентом.
37-летний бразилец подписал контракт с клубом из Порту-Алегри до 31 декабря 2026 года.
Последним клубом Виллиана был «Фулхэм», который он покинул 1 июля. Также футболист известен по выступлениям за «Челси», «Арсенал», «Анжи» и «Шахтер».
Фото: x.com/Gremio
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Гремио» в Х
