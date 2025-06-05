36-летний Виллиан покинул «Фулхэм» по истечении контракта

Виллиан ушел из «Фулхэма» по истечении срока контракта.

Полузащитник покидает клуб, в который вернулся в феврале этого года. В августе футболисту исполнится 37 лет.

Общее количество матчей бразильца за клуб достигло 79.

В минувшем сезоне игрок провел 10 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями.

С полной статистикой Виллиана можно ознакомиться здесь .