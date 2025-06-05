36-летний Виллиан покинул «Фулхэм» по истечении контракта
Виллиан ушел из «Фулхэма» по истечении срока контракта.
Полузащитник покидает клуб, в который вернулся в феврале этого года. В августе футболисту исполнится 37 лет.
Общее количество матчей бразильца за клуб достигло 79.
В минувшем сезоне игрок провел 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
С полной статистикой Виллиана можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Фулхэма»
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