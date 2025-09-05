Виллиан подпишет контракт с «Гремио». 37-летний бразилец прошел медосмотр

Виллиан станет игроком «Гремио».

Этим летом полузащитник покинул «Фулхэм » по истечении срока контракта. В августе футболисту исполнилось 37 лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , бразилец прошел медосмотр в «Гремио » и подпишет с клубом контракт.

В Бразилии экс-игрок «Челси», «Анжи» и других клубов ранее уже выступал за «Коринтианс».

