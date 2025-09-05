Виллиан подпишет контракт с «Гремио». 37-летний бразилец прошел медосмотр
Виллиан станет игроком «Гремио».
Этим летом полузащитник покинул «Фулхэм» по истечении срока контракта. В августе футболисту исполнилось 37 лет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразилец прошел медосмотр в «Гремио» и подпишет с клубом контракт.
В Бразилии экс-игрок «Челси», «Анжи» и других клубов ранее уже выступал за «Коринтианс».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
