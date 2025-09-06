Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
«Фатих Карагюмрюк» объявил о переходе Матиаса Краневиттера свободным агентом.
Экс-опорник «Зенита» подписал контракт с турецким клубом до июня 2026 года. Команду возглавляет бывший тренер «Динамо» Марцел Личка.
Последним клубом Краневиттера был «Ривер Плейт». Также 32-летний аргентинец известен по выступлениям за «Атлетико», «Севилью» и мексиканский «Монтеррей».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Фатих Карагюмрюк» в Х
