Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом

«Фатих Карагюмрюк» объявил о переходе Матиаса Краневиттера свободным агентом.

Экс-опорник «Зенита » подписал контракт с турецким клубом до июня 2026 года. Команду возглавляет бывший тренер «Динамо» Марцел Личка.

Последним клубом Краневиттера был «Ривер Плейт». Также 32-летний аргентинец известен по выступлениям за «Атлетико», «Севилью» и мексиканский «Монтеррей».

Фото: x.com/karagumruk_sk