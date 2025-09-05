  • Спортс
9

У Азербайджана 9 поражений в 11 матчах при Сантуше и ни одной победы. Сегодня – 0:5 от Исландии

Сборная Азербайджана ни разу не выиграла под руководством Фернанду Сантуша.

Сегодня она потерпела крупное поражение от Исландии в квалификации ЧМ-2026 – 0:5.

Португальский специалист возглавил команду в июне 2024 года. При нем Азербайджан провел 11 матчей, в которых потерпел 9 поражений (в том числе со счетом 0:6 от Швеции) и дважды сыграл вничью. В последних семи играх забит всего один гол.

