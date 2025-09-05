«Не пропустить пять – одна из важнейших задач». Тренер «Сьона» Толо о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сьона» не хочет, чтобы «Зенит» снова забил его команде 5 голов.

– Как оцените те несколько дней, которые вы уже провели в Санкт‑Петербурге?

– Прекрасная погода, замечательные условия для тренировок. Да, путешествие было несколько длинным, но ничего страшного. Зато мы получили прекрасную возможность хорошо потренироваться. Что у нас и получилось. А в субботу будет отличная игра с отличным соперником. Для нас это, считаю, очень хорошо. Продолжаем работать.

– Чего ждете от второй игры с «Зенитом» спустя два месяца после первой?

– Конечно, мы хотим быть лучше, чем в первый раз, когда уступили 2:5. И в первую очередь это касается обороны. Нам необходимо будет иначе построить игру в защите. И одна из важнейших задач – не пропустить пять мячей.

– За исключением нескольких сборников, в Санкт‑Петербург приехали все сильнейшие игроки?

– У нас в последние месяцы в принципе было не так много игр, а тут еще и можем встретиться с классным соперником. Поэтому выйдем в хорошем составе, чтобы во время паузы в чемпионате держать наших игроков в тонусе.

– Как оцените начало сезона для «Сьона» в вашем национальном чемпионате?

– Старт получился очень неплохим. В четырех первых матчах проиграли только «Базелю». Против такой команды должны действовать еще лучше. Но в целом к тому, как начали сезон, отношусь позитивно. Идем на шестом месте, и, думаю, у нас все шансы закрепиться в первой шестерке и по итогам чемпионата. К тому же сейчас по сравнению с нашими конкурентами, которые находятся выше, имеем игру в запасе. Так что мы в игре, – сказал Дидье Толо.