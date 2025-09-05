  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не пропустить пять – одна из важнейших задач». Тренер «Сьона» Толо о матче с «Зенитом»
2

«Не пропустить пять – одна из важнейших задач». Тренер «Сьона» Толо о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сьона» не хочет, чтобы «Зенит» снова забил его команде 5 голов.

– Как оцените те несколько дней, которые вы уже провели в Санкт‑Петербурге?

– Прекрасная погода, замечательные условия для тренировок. Да, путешествие было несколько длинным, но ничего страшного. Зато мы получили прекрасную возможность хорошо потренироваться. Что у нас и получилось. А в субботу будет отличная игра с отличным соперником. Для нас это, считаю, очень хорошо. Продолжаем работать.

– Чего ждете от второй игры с «Зенитом» спустя два месяца после первой?

– Конечно, мы хотим быть лучше, чем в первый раз, когда уступили 2:5. И в первую очередь это касается обороны. Нам необходимо будет иначе построить игру в защите. И одна из важнейших задач – не пропустить пять мячей.

– За исключением нескольких сборников, в Санкт‑Петербург приехали все сильнейшие игроки?

– У нас в последние месяцы в принципе было не так много игр, а тут еще и можем встретиться с классным соперником. Поэтому выйдем в хорошем составе, чтобы во время паузы в чемпионате держать наших игроков в тонусе.

– Как оцените начало сезона для «Сьона» в вашем национальном чемпионате?

– Старт получился очень неплохим. В четырех первых матчах проиграли только «Базелю». Против такой команды должны действовать еще лучше. Но в целом к тому, как начали сезон, отношусь позитивно. Идем на шестом месте, и, думаю, у нас все шансы закрепиться в первой шестерке и по итогам чемпионата. К тому же сейчас по сравнению с нашими конкурентами, которые находятся выше, имеем игру в запасе. Так что мы в игре, – сказал Дидье Толо.

Нули России с Иорданией – как вам?18511 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСьон
logoпремьер-лига Россия
Дидье Толо
товарищеские матчи (клубы)
logoМатч ТВ
logoвысшая лига Швейцария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
3 минуты назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
9сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
424 минуты назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
238 минут назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
152 минуты назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
6сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
2сегодня, 01:41
Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
7сегодня, 01:29