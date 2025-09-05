«Вулверхэмптон» отдал двухметрового форварда Калайджича ЛАСК в аренду

Саша Калайджич вернулся в Австрию.

«Вулверхэмптон» отдал двухметрового форварда ЛАСК в аренду до конца сезона.

Нападающий присоединился к клубу АПЛ в сезоне-2022/23 и провел за это время лишь 13 матчей в чемпионате Англии, отметившись двумя голами. В минувшем сезоне он поиграл за «Айнтрахт» – 5 матчей в Бундеслиге.

Калайджич выступал в Австрии за «Адмира Ваккер» и в 2019-м уехал в «Штутгарт». Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: lask.at