«Вулверхэмптон» отдал двухметрового форварда Калайджича ЛАСК в аренду
Саша Калайджич вернулся в Австрию.
«Вулверхэмптон» отдал двухметрового форварда ЛАСК в аренду до конца сезона.
Нападающий присоединился к клубу АПЛ в сезоне-2022/23 и провел за это время лишь 13 матчей в чемпионате Англии, отметившись двумя голами. В минувшем сезоне он поиграл за «Айнтрахт» – 5 матчей в Бундеслиге.
Калайджич выступал в Австрии за «Адмира Ваккер» и в 2019-м уехал в «Штутгарт». Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
