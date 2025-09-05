Хавьер Дзанетти: «Роналдо – главный трансфер эпохи Моратти. В «Интере» он был на пике и на тренировках поражал всех. Феномен»
Хавьер Дзанетти был впечатлен Роналдо.
«Был ли он лучшим из тех, с кем мне доводилось играть? Слово «феномен» дает ему определение. Он был на пике в тех сезонах, которые мы провели вместе. То, что он делал на тренировках, поражало всех. Он привносил в команду радость, его присутствие было преимуществом.
Безусловно, это самый значимый трансфер эпохи Моратти», – сказал вице-президент «Интера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
