Мирзов подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Резиуан Мирзов перешел в тульский «Арсенал».

«Резиуан, с возвращением! Полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт с «Арсеналом ».

Техничный полузащитник хорошо известен тульским болельщикам. В сезоне-2018/19 Резиуан в чемпионате и Кубке России провел в составе оружейников 29 матчей, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее футболист выступал за «Ахмат», «Тосно», «Ростов», «Спартак» (Москва), «Химки » и азербайджанский «Нефтчи».

В сезоне-2017/18 Мирзов стал обладателем Кубка России с футбольным клубом «Тосно».

Резиуан, рад приветствовать тебя в Туле! Желаю яркой и результативной игры в «Арсенале», – говорится в посте губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в телеграм-канале.

Прошлый сезон 32-летний вингер провел в «Химках», где забил 3 гола и отдал 1 ассист в 26 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Арсенал» набрал 13 очков в 8 матчах Pari Первой лиги и занимает 7-е место в таблице.

