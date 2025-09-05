Антони стоит 7,5 в Фэнтези Ла Лиги. Дороже бразильца в «Бетисе» только Иско
Антони добавлен в Фэнтези по чемпионату Испании.
В последний день трансферного окна полузащитник вернулся в «Бетис», севильский клуб купил его у «Манчестер Юнайтед».
Бразилец получил цену 7,5 млн. В прошлом сезоне «Бетис» арендовал его на весеннюю часть сезона, Антони стоил 7. Тогда в 17 матчах в Ла Лиги он забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.
В этом сезоне дороже полузащитника в «Бетисе» только Иско (8), он получил травму на предсезонке и пропускает старт нового чемпионата.
