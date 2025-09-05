Стоунз покинул расположение сборной Англии из-за мышечных проблем

Джон Стоунз не сыграет за Англию из-за травмы.

Защитник «Ман Сити » покинул расположение национальной команды из-за мышечных проблем, сообщает журналист Daily Mail Джек Гоган.

«Он приехал в сборную с небольшими мышечными проблемами, и ему не стало лучше, на что мы надеялись. Мы не будем рисковать», – сказал главный тренер сборной Англии Томас Тухель.

6 сентября английская сборная примет Андорру в рамках отбора ЧМ-2026, 9 сентября команда сыграет на выезде с Сербией.

«Сити» сообщил , что Стоунз выведен из состава Англии в качестве меры предосторожности.