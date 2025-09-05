Стоунз покинул расположение сборной Англии из-за мышечных проблем
Джон Стоунз не сыграет за Англию из-за травмы.
Защитник «Ман Сити» покинул расположение национальной команды из-за мышечных проблем, сообщает журналист Daily Mail Джек Гоган.
«Он приехал в сборную с небольшими мышечными проблемами, и ему не стало лучше, на что мы надеялись. Мы не будем рисковать», – сказал главный тренер сборной Англии Томас Тухель.
6 сентября английская сборная примет Андорру в рамках отбора ЧМ-2026, 9 сентября команда сыграет на выезде с Сербией.
«Сити» сообщил, что Стоунз выведен из состава Англии в качестве меры предосторожности.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джека Гогана в Х
