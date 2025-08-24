Бэйли выбыл на месяц из-за травмы бедра. Вингер травмировался на 1-й тренировке после аренды в «Рому»
Леон Бэйли может пропустить 4 недели из-за травмы.
Ранее вингер получил повреждение на первой тренировке с «Ромой» после трансфера из «Астон Виллы» на правах аренды.
Римляне арендовали футболиста за 3 млн евро с выкупом за 20 млн евро.
Ямаец выбыл из строя на четыре недели, сообщает Sky Sport Italia. У него диагностирована травма правой прямой мышцы бедра.
Вчера игрок пропустил дебютный матч «Ромы» в Серии А против «Болоньи» (1:0).
Увольнять ли Семака?40128 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости