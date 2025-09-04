«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
«Динамо» выиграло суд у агента Ивана Ордеца на 400 тысяч евро.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», арбитражный суд города Москвы отказал украинскому агенту экс-защитника «Динамо» Эдуарду Мурзе в требовании 400 000 евро с московского клуба за переподписание контракта. Также была отклонена апелляция.
В 2021 году «Динамо» договорилось с защитником о продлении контракта с июля 2022 года. В июне 2022-го Ордец приостановил контракт и перешел в «Бохум», не проведя в московском клубе ни одного дня по новому соглашению. Палата РФС по разрешению споров, а затем арбитражный суд отклонили требование по агентской комиссии Мурзы, чьи интересы представлял российский индивидуальный предприниматель.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
