«Начали с тульским «Арсеналом», а потом подумали, что это лондонский. Испугались сами себя». Тренер «СКА» Поддубский после 1:3

Алексей Поддубский оригинально описал матч против тульского «Арсенала».

Команды встречались в 8-м туре Pari Первой лиги, туляки выиграли со счетом 3:1.

«Начали с тульским «Арсеналом», а потом подумали, что это лондонский. Испугались сами себя, очень много неестественного брака», – заявил Поддубский по итогам матча.

После восьми туров Первой лиги «Арсенал» идет седьмым в таблице, «СКА» находится на 10-й строчке. В следующем матче туляки 8 сентября сыграют в гостях с «Факелом», клуб из Хабаровска за день до этого встретится на выезде с «Ротором».