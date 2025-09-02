«Спартак» продает Дуарте «Сантосу» за 4 млн долларов (UOL)
Алексис Дуарте покинет «Спартак».
«Сантос» достиг договоренности с российским клубом о трансфере 25-летнего защитника, сообщает UOL. Сумма сделки составит 4 миллиона долларов.
Футболист подпишет четырехлетний контракт с бразильским клубом.
Отмечается, что около 10 дней назад москвичи отклонили первое предложение «Сантоса», но в итоге согласились отпустить игрока из-за его желания перейти в Бразилию.
В текущем сезоне Мир РПЛ Дуарте провел 6 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
