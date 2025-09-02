«Спартак» и Литвинов продлили контракт до 2029 года (Metaratings.ru)

Руслан Литвинов и «Спартак» заключили новый контракт.

Теперь соглашение 24-летнего защитника и красно-белых рассчитано до лета 2029 года, сообщает Metaratings.ru. Прежний договор Руслана был до 2026 года.

Литвинов – воспитанник «Спартака ». В 139 играх за московский клуб Руслан забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Подробная статистика игрока – здесь .