«Болонья» продала хавбека сборной Польши Урбаньского «Легии» за 2,5 млн евро
Кацпер Урбаньски вернулся в чемпионат Польши.
«Легия» приобрела полузащитника у «Болоньи» и заключила с ним контракт до лета 2028 года. 20-летний футболист взял 82-й номер.
По информации Kanał Sportowy, варшавскому клубу игрок сборной Польши обошелся примерно в 2,5 млн евро с учетом бонусов. В новой команде Урбаньски будет получать 1 млн евро в год (до вычета налогов).
Кацпер провел первую половину минувшего сезона в «Болонье», вторую – в «Монце». На его счету 15 матчей в чемпионате-2024/25 и один гол. Подробно со статистикой Урбаньского можно ознакомиться здесь.
Фото: legia.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Легии»
