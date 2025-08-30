Фигу о Винисиусе в запасе «Реала»: «Тренер принимает решения, исходя из плана на матч. Это не было наказанием»

Луиш Фигу поделился мыслями об отсутствии Винисиуса в стартовом составе «Реала».

Бразильский вингер мадридцев оказался вне стартового состава и вышел на замену в матче Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:0), забив гол и отдав результативную передачу.

«Не знаю, было ли это предупреждением, но, думаю, это было, прежде всего, решение, основанное на команде соперника, а не наказании игрока.

Главный тренер всегда принимает решения, исходя из своего тактического плана и идеи на матч против другой команды.

В данном случае Винисиус вышел на замену. Футболист всегда хочет играть и выходить в стартовом составе», – сказал бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу .