Егор Пруцев близок к переходу в «Акрон» за 1 млн евро (Sport24)
Егор Пруцев близок к переходу в «Акрон».
По информации Sport24, тольяттинский клуб ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о трансфере полузащитника. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 1 млн евро.
Отмечается, что у Пруцева были предложения из Португалии, Франции и Швейцарии, однако с закрытием трансферных окон в Европе возвращение в РПЛ осталось практически единственным вариантом. «Црвена Звезда» не рассчитывает на хавбека и хочет продать его, так как его контракт истекает следующим летом.
В прошлом сезоне 22-летний Пруцев выступал за словенский «Целе» на правах аренды и забил 6 голов в 14 матчах. Его статистику можно найти здесь.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости