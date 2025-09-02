Французский журналист о трансферах между «Челси» и «Страсбуром»: «Это искажает конкуренцию в Лиге 1. Там, где обычный клуб тратит заработанные им деньги, «Страсбур» искусственно увеличивает доходы»

Французский журналист заявил, что связи «Страсбура» с «Челси» вредят конкуренции.

В прошедшее окно было совершено 6 трансферов из «Челси» в «Страсбур». «Синие» отдали в аренду вратаря Майка Пендерса, полузащитника Кендри Паеса и защитника Мамаду Сарра. Также были проданы полузащитник Матис Амугу, защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года и Бен Чилуэлл.

Клубы принадлежат общему владельцу BlueCo.

«На мой взгляд, «Страсбур» искажает чемпионат и может позволять себе вещи, которые другие европейские клубы не могут себе позволить. Я вижу в этом искажение конкуренции.

«Страсбур» делает то, чего не делают клубы с одним владельцем, имеющие схожие модели: «Тулуза» никогда не проводила трансферы с «Миланом» (принадлежащим RedBird Capitals – Спортс’‘), «Ницца» – с «Манчестер Юнайтед» (принадлежащим INEOS – Спортс’‘).

Там, где обычный европейский клуб должен тратить деньги, которые сам зарабатывает – таков принцип финансового фэйр-плей, – «Страсбур» не стесняется искусственно увеличивать свои доходы.

Самый показательный случай для меня – это Мамаду Сарр, купленный за 10 миллионов евро летом 2024 года у «Лиона », а этим летом проданный «Страсбуром » в «Челси » за 14 миллионов евро и снова отданный в аренду «Страсбуру». По сути, ты амортизируешь трансфер в 10 миллионов евро, получаешь прибыль и при этом сохраняешь игрока в составе.

Можно завершить трансферное окно, заявив, что ты продал игроков на 100 миллионов евро за счет Хабиба Диарра и Дилана Баква», – заявил журналист Жан-Луи Турр.

Он также задается вопросом, каким образом определяются трансферные суммы между двумя клубами одной группы.

«Например, Матиc Амугу был куплен у «Челси» за 14 миллионов евро. Я не знаю, как проходит переговорный процесс в таких случаях, учитывая, что решения принимает BlueCo. То же самое с Ише Сэмюэлс-Смитом, купленным за 7,5 миллиона евро, хотя его рыночная стоимость была указана в 700 тысяч евро. Но его уже успели отдать в аренду, чтобы освободить место для Чилуэлла, а затем оформить трансфер окончательно, потому что у «Страсбура» уже есть три арендованных игрока (из «Челси» – Спортс’‘).

Это трансфер, который в обычных условиях для «Страсбура» невозможен – речь идет о парне, купленном за 50 миллионов евро пять лет назад. Мультивладение клубами будет продолжаться, но я думаю, нужно навести порядок, запретить эти внутренние трансферы. Это прямая дорога к конфликту интересов, агентским комиссиям.

Клубы, во главе с Жан-Пьером Кайо (президент «Реймса» – Спортс’‘), определили, что «Лион» нарушает правила, потому что DNCG запрещала трансферы, но клуб все равно их осуществлял через платные аренды… «Страсбур» делает то, чего другие делать не могут, так же как Текстор делал то, чего не имел права делать. Если жаловались в прошлом году, нужно жаловаться и сейчас», – добавил Турр.