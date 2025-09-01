Чилуэлл перейдет в «Страсбур». Это 6-й трансфер «Челси» во французский клуб в это окно

Бен Чилуэлл перейдет из «Челси» в «Страсбур».

Клубы достигли договоренности о переходе 28-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт с французской командой на два года.

Лондонский клуб совершает уже 6-й трансфер в «Страсбур » текущим летом. До этого «синие» отдали в аренду вратаря Майка Пендерса, полузащитника Кендри Паеса и защитника Мамаду Сарра. Также были проданы полузащитник Матис Амугу и защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года.

Со статистикой Чилуэлла можно ознакомиться здесь .