Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе
Хулио Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона».
Ранее стало известно, что группа компаний BlueCo, владеющая французским клубом, а также «Челси», достигла соглашения о подписании полузащитника.
Ожидалось, что Энсисо сначала проведет некоторое время во французском клубе, однако в перспективе он рассматривается как игрок лондонцев.
Парагваец выступал за «Брайтон» с января 2023 года, сыграв за это время 57 матчей и забив 5 голов.
Подробная статистика 21-летнего футболиста доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Брайтона»
