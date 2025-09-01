Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе

Хулио Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона».

Ранее стало известно , что группа компаний BlueCo, владеющая французским клубом, а также «Челси», достигла соглашения о подписании полузащитника.

Ожидалось, что Энсисо сначала проведет некоторое время во французском клубе, однако в перспективе он рассматривается как игрок лондонцев.

Парагваец выступал за «Брайтон» с января 2023 года, сыграв за это время 57 матчей и забив 5 голов.

Подробная статистика 21-летнего футболиста доступна по ссылке .