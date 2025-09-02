«Страсбур» объявил о переходе Чилуэлла из «Челси», контракт – на 2 года
Бен Чилуэлл перешел из «Челси» в «Страсбур».
28-летний английский защитник подписал контракт с французским клубом на 2 года.
Это уже 6-й трансфер «Челси» в «Страсбур» текущим летом. До этого «синие» отдали в аренду вратаря Майка Пендерса, полузащитника Кендри Паеса и защитника Мамаду Сарра. Также были проданы полузащитник Матис Амугу и защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Страсбура»
