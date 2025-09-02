«Страсбур» объявил о переходе Чилуэлла из «Челси», контракт – на 2 года

Бен Чилуэлл перешел из «Челси» в «Страсбур».

28-летний английский защитник подписал контракт с французским клубом на 2 года.

Это уже 6-й трансфер «Челси » в «Страсбур » текущим летом. До этого «синие» отдали в аренду вратаря Майка Пендерса, полузащитника Кендри Паеса и защитника Мамаду Сарра. Также были проданы полузащитник Матис Амугу и защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года.

Со статистикой Чилуэлла можно ознакомиться здесь .