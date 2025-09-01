«Челси» первым в истории АПЛ выручит больше 300 млн фунтов за лето. Прежний рекорд – 216 млн

«Челси» побьет рекорд АПЛ по выручке от трансферов за одно лето.

Согласно подсчетам ВВС, после официального заключения всех согласованных сделок общий объем средств, полученных лондонцами, превысит 300 млн фунтов. Ни одному клубу Премьер-лиги прежде не удавалось достичь этой отметки.

Предыдущий рекорд, 215,9 млн фунтов, тоже был установлен «Челси » – в 2023 году. В пятерку также входят «Борнмут »-2025 (198 млн фунтов), «Ливерпуль »-2025 (193,7 млн) и «Манчестер Сити »-2022 (178,9 млн).