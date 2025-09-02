Белотти перешел из «Комо» в «Кальяри». Контракт с экс-форвардом сборной Италии – на год
Андреа Белотти будет выступать за «Кальяри».
Бывший форвард сборной Италии покинул «Комо» и заключил с новой командой контракт, рассчитанный на год.
Вторую половину прошлого сезона 31-летний нападающий провел в «Бенфике» и забил 3 гола в 14 играх чемпионата Португалии. Подробно со статистикой Белотти можно ознакомиться здесь.
Фото: cagliaricalcio.com
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Кальяри»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости