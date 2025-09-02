«Париж» купил вингера Иконе у «Фиорентины» за 2 млн евро, защитника Траоре у «Сосьедада» – за 5 млн

Жонатан Иконе продолжит карьеру в «Париже».

Поднявшийся в Лигу 1 клуб объявил о заключении с вингером контракта, рассчитанного на два года. «Фиорентина » получит 2 млн евро.

Воспитанник «ПСЖ» в прошлом сезоне провел 27 матчей в Серии А в составе «фиалок» и «Комо» и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Также «Париж » приобрел у «Реал Сосьедад » Амари Траоре . За 33-летнего защитника заплатили 5 млн евро . Статистику малийца можно посмотреть тут .

Фото: parisfc.fr