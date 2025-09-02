«Париж» купил вингера Иконе у «Фиорентины» за 2 млн евро, защитника Траоре у «Сосьедада» – за 5 млн
Жонатан Иконе продолжит карьеру в «Париже».
Поднявшийся в Лигу 1 клуб объявил о заключении с вингером контракта, рассчитанного на два года. «Фиорентина» получит 2 млн евро.
Воспитанник «ПСЖ» в прошлом сезоне провел 27 матчей в Серии А в составе «фиалок» и «Комо» и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также «Париж» приобрел у «Реал Сосьедад» Амари Траоре. За 33-летнего защитника заплатили 5 млн евро. Статистику малийца можно посмотреть тут.
Фото: parisfc.fr
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Парижа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости