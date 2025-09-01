«МЮ» покупает Ламменса у «Антверпена» за 21 млн евро и бонусы
Сенне Ламменс переходит в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы согласовали трансфер вратаря «Антверпена» за 21 миллион евро и бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка будет заключена после прохождения Ламменсом медосмотра.
В этом сезоне 23-летний вратарь провел 4 матча в чемпионате Бельгии и пропустил 4 мяча. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
