«МЮ» покупает Ламменса у «Антверпена» за 21 млн евро и бонусы

Сенне Ламменс переходит в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы согласовали трансфер вратаря «Антверпена » за 21 миллион евро и бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Сделка будет заключена после прохождения Ламменсом медосмотра.

В этом сезоне 23-летний вратарь провел 4 матча в чемпионате Бельгии и пропустил 4 мяча. Его статистику можно найти здесь .