«Сандерленд» за 20+5 млн евро купил Бробби у «Аякса». Контракт с форвардом – на 5 лет
Брайан Бробби будет выступать за «Сандерленд».
Клуб АПЛ приобрел нападающего у «Аякса» за 20 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с 23-летним нидерландцем рассчитан на пять лет.
В прошлом сезоне Бробби забил 4 гола в 30 матчах Эредивизи, в позапрошлом – 18 мячей. Подробно со статистикой Брайана можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сандерленда»
