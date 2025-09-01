«Сандерленд» за 20+5 млн евро купил Бробби у «Аякса». Контракт с форвардом – на 5 лет

Брайан Бробби будет выступать за «Сандерленд».

Клуб АПЛ приобрел нападающего у «Аякса » за 20 млн евро , еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с 23-летним нидерландцем рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне Бробби забил 4 гола в 30 матчах Эредивизи , в позапрошлом – 18 мячей. Подробно со статистикой Брайана можно ознакомиться здесь .