«Ювентус» арендует Опенда у «Лейпцига» за 4 млн евро с обязательством выкупа за 47 млн. В сделку включены бонусы и процент от перепродажи

Лои Опенда переходит в «Ювентус» из «Лейпцига».

Итальянский клуб согласовал с «Лейпцигом» трансфер 25-летнего нападающего.

Туринцы возьмут футболиста в аренду с обязательством выкупа.

«Ювентус » заплатит 4 миллиона евро за аренду форварда, а сумма выкупа составит 47 миллионов евро. К тому же в сделку включены бонусы, а также процент от перепродажи.

«Лейпциг » приобрел Лои Опенда за 40 миллионов евро у «Ланса» в 2023 году.

В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 5 передач в 33 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке .