  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» арендует Опенда у «Лейпцига» за 4 млн евро с обязательством выкупа за 47 млн. В сделку включены бонусы и процент от перепродажи
64

«Ювентус» арендует Опенда у «Лейпцига» за 4 млн евро с обязательством выкупа за 47 млн. В сделку включены бонусы и процент от перепродажи

Лои Опенда переходит в «Ювентус» из «Лейпцига».

Итальянский клуб согласовал с «Лейпцигом» трансфер 25-летнего нападающего.

Туринцы возьмут футболиста в аренду с обязательством выкупа.

«Ювентус» заплатит 4 миллиона евро за аренду форварда, а сумма выкупа составит 47 миллионов евро. К тому же в сделку включены бонусы, а также процент от перепродажи.

«Лейпциг» приобрел Лои Опенда за 40 миллионов евро у «Ланса» в 2023 году.

В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 5 передач в 33 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги28312 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера
logoЛои Опенда
возможные трансферы
logoРБ Лейпциг
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Фенербахче» купил Актюркоглу у «Бенфики» за 22,5 плюс 2,5 млн евро. Контракт – на 4 года
1020 минут назадФото
«МЮ» продал Антони «Бетису» за 22+3 млн евро и получит 50% от суммы перепродажи вингера
1840 минут назадФото
Тен Хаг о «Байере»: «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями»
5345 минут назад
«ПСЖ» продал Асенсио «Фенербахче» за 15 млн евро
2046 минут назадФото
«Наполи» арендовал Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро с обязательным выкупом за 44 млн
4155 минут назадФото
«Ман Сити» заплатит «ПСЖ» 30 млн фунтов за Доннарумму
32сегодня, 17:35
Трансфер Гехи в «Ливерпуль» может сорваться. У «Пэлас» возникли проблемы с подписанием игрока на замену Марку
37сегодня, 17:07
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
72сегодня, 16:47
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Это трансферный рекорд испанцев
26сегодня, 16:28Фото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
7сегодня, 16:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» купил 19-летнего защитника «Тулузы» Канво за 23+3,5 млн евро. Контракт – на 4 года
11 минуту назадФото
«Удинезе» арендовал Дзаньоло у «Галатасарая» и 18-летнего форварда Гуйе у «Меца»
6 минут назад
«Бернли» арендовал опорника «Бенфики» Флорентину за 2 млн евро с правом выкупа за 24 млн
12 минут назадФото
Шервуд об Амориме: «Не верю, что игроки за 50, 100 млн фунтов не могут адаптироваться. Он не учит их правильно, а если его не слушают – это проблема»
120 минут назад
«Сосьедад» купил Солера у «ПСЖ». За 50% прав на хавбека заплатили 8 млн евро
321 минуту назадФото
«Байер» отдал Бонифасе «Вердеру» в аренду на сезон
431 минуту назадФото
В академии «Зенита» открыты школа и крытый манеж. На территории размещены муралы с Аршавиным, Малафеевым, Радимовым, Желудковым и другими воспитанниками
733 минуты назадФото
«Кристал Пэлас» продал Эдуара «Лансу» за 3,7 млн евро
133 минуты назад
«Борнмут» подписал 18-летнего защитника Милосавлевича из «Црвены Звезды»
250 минут назадФото
Тимур Гурцкая: «Недоволен пресс-службой «Краснодара» за то, что дали Кордобе говорить после матча. Он перевозбужден, за такие слова его могут дисквалифицировать. Это провокация»
1053 минуты назад