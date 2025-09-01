«Ювентус» арендует Опенда у «Лейпцига» за 4 млн евро с обязательством выкупа за 47 млн. В сделку включены бонусы и процент от перепродажи
Лои Опенда переходит в «Ювентус» из «Лейпцига».
Итальянский клуб согласовал с «Лейпцигом» трансфер 25-летнего нападающего.
Туринцы возьмут футболиста в аренду с обязательством выкупа.
«Ювентус» заплатит 4 миллиона евро за аренду форварда, а сумма выкупа составит 47 миллионов евро. К тому же в сделку включены бонусы, а также процент от перепродажи.
«Лейпциг» приобрел Лои Опенда за 40 миллионов евро у «Ланса» в 2023 году.
В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 5 передач в 33 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера
