«Лейпциг» отдал защитника сборной Нидерландов Гертрюйду «Сандерленду» в аренду

Лутсхарел Гертрюйда продолжит карьеру в АПЛ.

«Лейпциг » отдал защитника сборной Нидерландов , купленного в 2024-м за 20+5 млн евро, в аренду «Сандерленду ».

Гертрюйда в минувшем сезоне провел 24 матча в Бундеслиге и забил один гол. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .