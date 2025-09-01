«Лейпциг» отдал защитника сборной Нидерландов Гертрюйду «Сандерленду» в аренду
Лутсхарел Гертрюйда продолжит карьеру в АПЛ.
«Лейпциг» отдал защитника сборной Нидерландов, купленного в 2024-м за 20+5 млн евро, в аренду «Сандерленду».
Гертрюйда в минувшем сезоне провел 24 матча в Бундеслиге и забил один гол. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сандерленда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости