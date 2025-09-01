«Реал» подписал спонсорское соглашение с Afrika Banque. Партнерство направлено на «развитие талантов и демонстрацию безграничных амбиций»

«Реал» подписал партнерское соглашение с сенегальским Afrika Banque.

«Afrika Banque становится официальным спонсором клуба «Реал Мадрид» в Западной Африке.

Эмилио Бутрагеньо , директор клуба по институциональным связям, и Васко Дуарте Силва, генеральный директор Afrika Financial Group, официально подписали соглашение в Мадриде.

Партнерство отражает общую концепцию обеих организаций: развитие талантов, поощрение коллективных усилий и демонстрацию безграничных амбиций.

Для «Реала» это также новая инициатива, соответствующая стратегии клуба, основанной на приверженности и солидарности с африканским континентом, где Фонд «Реал Мадрид » реализует 50 проектов в 22 странах для более чем 10 000 бенефициаров», – говорится на сайте «Реала».

Фото: realmadrid.com