«Реал» подписал спонсорское соглашение с Afrika Banque. Партнерство направлено на «развитие талантов и демонстрацию безграничных амбиций»
«Реал» подписал партнерское соглашение с сенегальским Afrika Banque.
«Afrika Banque становится официальным спонсором клуба «Реал Мадрид» в Западной Африке.
Эмилио Бутрагеньо, директор клуба по институциональным связям, и Васко Дуарте Силва, генеральный директор Afrika Financial Group, официально подписали соглашение в Мадриде.
Партнерство отражает общую концепцию обеих организаций: развитие талантов, поощрение коллективных усилий и демонстрацию безграничных амбиций.
Для «Реала» это также новая инициатива, соответствующая стратегии клуба, основанной на приверженности и солидарности с африканским континентом, где Фонд «Реал Мадрид» реализует 50 проектов в 22 странах для более чем 10 000 бенефициаров», – говорится на сайте «Реала».
Фото: realmadrid.com
Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
