Хоссейннежад об 1:0 с «Динамо»: «Махачкала» играла намного лучше соперника. Мы заслужили победить и взять три очка»

Мохаммад Хоссейннежад назвал заслуженной победу «Махачкалы» над «Динамо».

В матче 7-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала одержало победу со счетом 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол в матче.

– Это была великолепная игра, но также она была трудной. Мы хотели победить, нам было необходимо заработать три очка. Мы проделали хорошую работу. Все мои партнеры по команде проделали хорошую работу и благодаря этому мы выиграли.

Конечно, мы играли намного лучше соперника. Мы заслужили победить и взять эти очки. Благодарен всем, кто нас поддерживал. Наши болельщики всегда классно нас поддерживают и это заставляет нас идти вперед. Уверен, эта победа поможет нам.

– Как думаешь, это лучшая игра вашей команды в этом сезоне?

– Мне кажется, об этом рано говорить, так как еще предстоит много матчей. Но это была качественная игра, определенно. Нам надо продолжать в том же духе, продолжать демонстрировать такую же игру, – сказал полузащитник «Динамо » Махачкала .