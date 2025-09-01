КДК рассмотрит появление кошки на поле в конце матча «Махачкалы» с «Динамо»
Махачкалинцы дома обыграли «Динамо» (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ. На пятой добавленной ко 2-му тайму минуте на поле возле углового флажка появилась кошка.
«Рассмотрим появление животного на поле во время матча между махачкалинским и московским «Динамо», это отмечено в рапорте.
Рассмотрим задержку выхода на поле команды «Спартак» на две минуты перед началом матча против «Сочи». Также болельщики «красно‑белых» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, плюс рассмотрим удаление главного тренера сочинского клуба Морено.
Что касается Кубка России, то болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи [во время матча с ЦСКА]. Болельщики «Локомотива» в матче против «Акрона» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Болельщики «Спартака» в матче против «Пари НН» скандировали оскорбительные выражения», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Скриншот: трансляция «Матч Премьер»