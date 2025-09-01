  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
6

Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»

Хасанби Биджиев поделился мыслями после победы над «Динамо» Москва.

«Динамо» Махачкала обыграло команду Валерия Карпина (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Самое главное, что смогли выиграть. Это первое. Второе – понравилось качество игры, которое смогли продемонстрировать.

Перед игрой прекрасно понимали, что от нас потребуются значительные физические затраты, чтобы агрессивно прессинговать на протяжении всего матча. Считаю, это в целом получилось.

Потому что если бы мы не прессинговали, то это позволило бы средней линии «Динамо» хорошо контролировать мяч. Что в принципе в каждом матче они и делают.

У них очень большой процент владения мячом в матчах со всеми командами. Просто интересно посмотреть, как будет после нашей игры. Наверное, это была основная идея.

Считаю, что ребята молодцы. Они все 90 минут этот темп выдерживали. Сыграли очень строго. Радуюсь, что сыграли на ноль. Забили такой трудовой гол.

Очень важно, что смогли порадовать болельщиков. Это самый важный результат», – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев.

«Динамо» Москва превзошло «Динамо» Махачкала по статистике владения мячом – 58% против 42%.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27437 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoХасанби Биджиев
logoДинамо Москва
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
74 минуты назад
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Контракт грузинского форварда – на 6 лет
1023 минуты назадФото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
531 минуту назадФото
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
4136 минут назад
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
1251 минуту назад
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
29сегодня, 15:46Фото
«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
20сегодня, 15:22Фото
Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»
21сегодня, 15:22
«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
7сегодня, 15:13
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
49сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро
113 минут назад
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
23 минуты назадФото
«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
543 минуты назад
«Арсенал» продал Самби-Локонга «Гамбургу»
753 минуты назадФото
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
3сегодня, 15:48Фото
«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
6сегодня, 15:39Фото
«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 15:31Фото
«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
8сегодня, 14:59
«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона
7сегодня, 14:49Фото
Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе
сегодня, 14:26