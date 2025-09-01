Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»

Хасанби Биджиев поделился мыслями после победы над «Динамо» Москва.

«Динамо» Махачкала обыграло команду Валерия Карпина (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Самое главное, что смогли выиграть. Это первое. Второе – понравилось качество игры, которое смогли продемонстрировать.

Перед игрой прекрасно понимали, что от нас потребуются значительные физические затраты, чтобы агрессивно прессинговать на протяжении всего матча. Считаю, это в целом получилось.

Потому что если бы мы не прессинговали, то это позволило бы средней линии «Динамо» хорошо контролировать мяч. Что в принципе в каждом матче они и делают.

У них очень большой процент владения мячом в матчах со всеми командами. Просто интересно посмотреть, как будет после нашей игры. Наверное, это была основная идея.

Считаю, что ребята молодцы. Они все 90 минут этот темп выдерживали. Сыграли очень строго. Радуюсь, что сыграли на ноль. Забили такой трудовой гол.

Очень важно, что смогли порадовать болельщиков. Это самый важный результат», – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев .

«Динамо» Москва превзошло «Динамо» Махачкала по статистике владения мячом – 58% против 42%.