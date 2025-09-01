  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пальцев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «Мы больше хотели победить, соперник ничем не удивил. Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они вообще. Команда хорошая»
21

Пальцев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «Мы больше хотели победить, соперник ничем не удивил. Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они вообще. Команда хорошая»

Валентин Пальцев высказался о победе «Динамо» Махачкала над «Динамо» Москва.

Команда из Дагестана одержала победу в домашнем матче в рамках 7-го тура Мир РПЛ – 1:0.

У московского клуба под руководством Валерия Карпина только 1 победа в последних 7 матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России. 

– Мы больше хотели победить. Мы забили, мы выиграли. Соперник ничем не удивил. К чему готовились – то и получили.

– Ты понял по этой игре, в чем проблемы московского «Динамо»?

– Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они вообще у них. Не могу говорить за них. У них хорошая и квалифицированная команда. Сезон только начался. Будет видно на дистанции.

– На данный момент это ваш лучший матч в сезоне?

– Еще очень много матчей будет. Если говорить о семи турах, то думаю, нет. Были матчи и получше, по крайней мере по качеству игры.

По результату - тоже нет. Мы недавно в Кубке 3:1 выиграли [у «Ростова»] – забили больше одного мяча. Не назову этот матч лучшим за сезон пока. Сенсацией бы тоже его не называл, – сказал защитник махачкалинцев. 

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30724 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
logoВалентин Пальцев
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пижончики вышли поиграть, смешно смотреть, позор. Говорим, что тренер виноват, а когда будем спрашивать с футболистов?». Колыванов о поражении «Динамо» от «Махачкалы»
65вчера, 05:15
Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
6вчера, 00:54
Карпин о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Соперник ничем не удивил. Нельзя винить одного игрока – я виноват в результате, в конце концов»
4231 августа, 21:02
Карпин на вопрос о возможном уходе из «Динамо» после 0:1 с «Махачкалой»: «А чего нет? Первый раз, что ли?»
15931 августа, 20:13
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
13 минуты назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
1828 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4343 минуты назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
14сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
17сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
44сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
23сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
40сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
313 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
558 минут назад
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
2сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45