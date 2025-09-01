Пальцев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «Мы больше хотели победить, соперник ничем не удивил. Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они вообще. Команда хорошая»
Команда из Дагестана одержала победу в домашнем матче в рамках 7-го тура Мир РПЛ – 1:0.
У московского клуба под руководством Валерия Карпина только 1 победа в последних 7 матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России.
– Мы больше хотели победить. Мы забили, мы выиграли. Соперник ничем не удивил. К чему готовились – то и получили.
– Ты понял по этой игре, в чем проблемы московского «Динамо»?
– Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они вообще у них. Не могу говорить за них. У них хорошая и квалифицированная команда. Сезон только начался. Будет видно на дистанции.
– На данный момент это ваш лучший матч в сезоне?
– Еще очень много матчей будет. Если говорить о семи турах, то думаю, нет. Были матчи и получше, по крайней мере по качеству игры.
По результату - тоже нет. Мы недавно в Кубке 3:1 выиграли [у «Ростова»] – забили больше одного мяча. Не назову этот матч лучшим за сезон пока. Сенсацией бы тоже его не называл, – сказал защитник махачкалинцев.