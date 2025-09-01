Тен Хаг покидает «Байер». Клуб уволил экс-тренера «МЮ» после двух туров Бундеслиги (Флориан Плеттенберг)

Эрик тен Хаг покидает «Байер».

Немецкий клуб и главный тренер приняли решение расстаться, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сегодняшняя утренняя тренировка команды также была отложена.

Ранее «Байер » не смог выиграть два первых матча Бундеслиги. Команда тен Хага уступила «Хоффенхайму » (1:2) и сыграла вничью с «Вердером » (3:3).

Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». В клубе считают, что могут бороться за чемпионство (Bild)