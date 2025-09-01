Тен Хаг покидает «Байер». Клуб уволил экс-тренера «МЮ» после двух туров Бундеслиги (Флориан Плеттенберг)
Эрик тен Хаг покидает «Байер».
Немецкий клуб и главный тренер приняли решение расстаться, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Сегодняшняя утренняя тренировка команды также была отложена.
Ранее «Байер» не смог выиграть два первых матча Бундеслиги. Команда тен Хага уступила «Хоффенхайму» (1:2) и сыграла вничью с «Вердером» (3:3).
Будущее тен Хага в «Байере» может оказаться под вопросом в случае поражения от «Вердера». В клубе считают, что могут бороться за чемпионство (Bild)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
