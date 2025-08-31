  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок. БЕТСИТИ оценил шансы команды Мусаева на реванш
Промо
0

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок. БЕТСИТИ оценил шансы команды Мусаева на реванш

31 августа в 7-м туре РПЛ московский ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:00 мск.

После шести туров команды лидируют в чемпионате. «Краснодар» с 15 очками находится на первом месте в таблице, ЦСКА с 14 баллами располагается на второй строчке.

Москвичи выиграли все домашние матчи в сезоне с учетом Кубка России. «Краснодар» идет на серии из шести побед во всех турнирах.

Соперники уже встречались в этом сезоне. В матче за Суперкубок России сильнее со счетом 1:0 оказался ЦСКА. Столичный клуб выиграл три последних официальных встречи с «Краснодаром».

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, в предстоящей игре нет явного фаворита. На победу ЦСКА предлагают кэф 2.65, на успех «Краснодара» дают 2.85, вероятность ничейного результата оценивается в 3.40.

На три гола и больше в матче дают 2.05, на два мяча и меньше – 1.82. Вероятность обмена голами оценивается в 1.77, на «Обе забьют: нет» предлагают 2.05.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита встречи. 28% от всех ставок на исход пришлось на победу ЦСКА, на «Краснодар» отдано 38%, на ничью – 34%.

Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30843 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
БЕТСИТИ
Ставки на спорт
натив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Виктор Са о «Краснодаре»: «Почему-то все спорные моменты решаются не в нашу пользу. Это начинает раздражать»
614 минут назад
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
3029 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
3354 минуты назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
72сегодня, 04:35
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
22сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
11сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
23сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
54сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
28сегодня, 01:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
939 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
7сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
4сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
9сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
3сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
12сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45