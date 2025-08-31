ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок. БЕТСИТИ оценил шансы команды Мусаева на реванш

31 августа в 7-м туре РПЛ московский ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:00 мск.

После шести туров команды лидируют в чемпионате. «Краснодар» с 15 очками находится на первом месте в таблице, ЦСКА с 14 баллами располагается на второй строчке.

Москвичи выиграли все домашние матчи в сезоне с учетом Кубка России. «Краснодар» идет на серии из шести побед во всех турнирах.

Соперники уже встречались в этом сезоне. В матче за Суперкубок России сильнее со счетом 1:0 оказался ЦСКА. Столичный клуб выиграл три последних официальных встречи с «Краснодаром».

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, в предстоящей игре нет явного фаворита. На победу ЦСКА предлагают кэф 2.65, на успех «Краснодара» дают 2.85, вероятность ничейного результата оценивается в 3.40.

На три гола и больше в матче дают 2.05, на два мяча и меньше – 1.82. Вероятность обмена голами оценивается в 1.77, на «Обе забьют: нет» предлагают 2.05.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита встречи. 28% от всех ставок на исход пришлось на победу ЦСКА, на «Краснодар» отдано 38%, на ничью – 34%.

