«Байер» за 30+ млн евро купил 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира. Контракт – до 2030-го
«Байер» приобрел Элисса Бен-Сегира из «Монако».
20-летний полузащитник подписал контракт с леверкузенским клубом до 2030 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро и бонусы.
В прошлом сезоне Лиги 1 Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах. В этом сезоне вингер сыграл 2 игры за «Монако» в чемпионате. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Байера»
