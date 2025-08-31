«Байер» за 30+ млн евро купил 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира. Контракт – до 2030-го

«Байер» приобрел Элисса Бен-Сегира из «Монако».

20-летний полузащитник подписал контракт с леверкузенским клубом до 2030 года.

Сообщалось , что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро и бонусы.

В прошлом сезоне Лиги 1 Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах. В этом сезоне вингер сыграл 2 игры за «Монако» в чемпионате. Его статистику можно изучить по ссылке .