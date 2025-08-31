  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Байер» за 30+ млн евро купил 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира. Контракт – до 2030-го
4

«Байер» за 30+ млн евро купил 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира. Контракт – до 2030-го

«Байер» приобрел Элисса Бен-Сегира из «Монако».

20-летний полузащитник подписал контракт с леверкузенским клубом до 2030 года. 

Сообщалось, что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро и бонусы.

В прошлом сезоне Лиги 1 Бен-Сегир забил 6 голов и сделал 3 передачи в 33 матчах. В этом сезоне вингер сыграл 2 игры за «Монако» в чемпионате. Его статистику можно изучить по ссылке.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27413 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Байера»
logoМонако
logoБайер
logoбундеслига Германия
трансферы
logoЭлисс Бен-Сегир
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
41 минуту назад
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Контракт грузинского форварда – на 6 лет
720 минут назадФото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
428 минут назадФото
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
4633 минуты назад
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
1248 минут назад
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
28сегодня, 15:46Фото
«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
20сегодня, 15:22Фото
Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»
20сегодня, 15:22
«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
7сегодня, 15:13
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
49сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро
110 минут назад
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
20 минут назадФото
«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
540 минут назад
«Арсенал» продал Самби-Локонга «Гамбургу»
750 минут назадФото
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
3сегодня, 15:48Фото
«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
6сегодня, 15:39Фото
«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 15:31Фото
«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
8сегодня, 14:59
«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона
7сегодня, 14:49Фото
Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе
сегодня, 14:26