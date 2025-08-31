«Милан» предложил «Марселю» за Рабьо чуть менее 10 млн евро
«Милан» направил официальное предложение по Адриену Рабьо.
«Россонери» готовы заплатить за полузащитника чуть менее 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клубы активно ведут переговоры о трансфере.
Напомним, «Марсель» выставил Рабьо на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости