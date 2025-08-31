«Милан» предложил «Марселю» за Рабьо чуть менее 10 млн евро

«Милан» направил официальное предложение по Адриену Рабьо.

«Россонери» готовы заплатить за полузащитника чуть менее 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Клубы активно ведут переговоры о трансфере.

Напомним, «Марсель » выставил Рабьо на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).