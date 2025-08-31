8

«Милан» предложил «Марселю» за Рабьо чуть менее 10 млн евро

«Милан» направил официальное предложение по Адриену Рабьо.

«Россонери» готовы заплатить за полузащитника чуть менее 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клубы активно ведут переговоры о трансфере.

Напомним, «Марсель» выставил Рабьо на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27401 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoАдриен Рабьо
logoМилан
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
Фабрицио Романо
возможные трансферы
logoМарсель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
221 секунду назад
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Контракт грузинского форварда – на 6 лет
719 минут назадФото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
427 минут назадФото
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
4832 минуты назад
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
1247 минут назад
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
28сегодня, 15:46Фото
«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
20сегодня, 15:22Фото
Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»
20сегодня, 15:22
«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
7сегодня, 15:13
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
49сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро
19 минут назад
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
19 минут назадФото
«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
539 минут назад
«Арсенал» продал Самби-Локонга «Гамбургу»
749 минут назадФото
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
359 минут назадФото
«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
6сегодня, 15:39Фото
«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 15:31Фото
«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
8сегодня, 14:59
«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона
7сегодня, 14:49Фото
Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе
сегодня, 14:26